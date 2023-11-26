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Artvin- Ardahan karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

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Giriş: 26.11.2023 14:13
Güncelleme:26.11.2023 14:14
Artvin-Ardahan karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Çalışmalar sonucunda tek şeritli ulaşımın sağlandığı heyelandı bölge dron kamerasıyla havadan görüntülendi.
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