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Artos Dağı’nda mahsur kalan dağcılar kurtarıldı!

Artos Dağı’nda mahsur kalan dağcılar kurtarıldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.03.2025 17:34
Gevaş ilçesinde bulunan 3 bin 550 rakımlı Artos Dağı'na tırmanan 11 kişilik dağcı ekip, zirve dönüşü iniş sırasında zor anlar yaşadı. İniş sırasında Güçlü Özen (44) isimli şahıs dengesini kaybederek düşerek yaralandı. Arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarına rağmen ekipler, mahsur kalan dağcılara ulaşarak kurtarma çalışmasını başarıyla tamamladı. Yaralı dağcı, jandarmaya ait helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Artos Dağı’nda mahsur kalan dağcılar kurtarıldı!
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