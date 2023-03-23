Artık havuz park değil 'radye temel var mı' diye soruyorlar! Depremler ev tercihlerini değiştirdi

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ev alacak kişiler, binaların sosyal donatılarından ziyade deprem yönetmeliğine uygun yapılıp yapılmadığı, fay hattına yakınlığı veya uzaklığı gibi hususlara dikkat ediyor.