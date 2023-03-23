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Artık havuz park değil 'radye temel var mı' diye soruyorlar! Depremler ev tercihlerini değiştirdi

AA
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Giriş: 23.03.2023 13:50
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ev alacak kişiler, binaların sosyal donatılarından ziyade deprem yönetmeliğine uygun yapılıp yapılmadığı, fay hattına yakınlığı veya uzaklığı gibi hususlara dikkat ediyor.
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