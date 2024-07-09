Artık 10 yıl daha geç yaşlanıyoruz! Fiziksel olarak artık 10 yıl geç yaşlanıyoruz

İngiltere'de yapılan bir araştırma önceki nesillere göre artık insanların fiziksel ve zihinsel olarak 10 yıl daha geç yaşlandığını ortaya koydu. Peki 10 yıl geç yaşlanma nasıl oldu? Uzmanına sorduk, merak edilenlerin cevabı A Haber’de…

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