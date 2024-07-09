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Artık 10 yıl daha geç yaşlanıyoruz! Fiziksel olarak artık 10 yıl geç yaşlanıyoruz

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.07.2024 19:01
İngiltere'de yapılan bir araştırma önceki nesillere göre artık insanların fiziksel ve zihinsel olarak 10 yıl daha geç yaşlandığını ortaya koydu. Peki 10 yıl geç yaşlanma nasıl oldu? Uzmanına sorduk, merak edilenlerin cevabı A Haber’de…
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Artık 10 yıl daha geç yaşlanıyoruz!
Artık 10 yıl daha geç yaşlanıyoruz!
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