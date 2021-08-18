Arsızlığın böylesi!120 bin liralık ziynet eşyası çalıp soğuk su bıraktılar

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde girdikleri evden hemen hemen 120 bin liralık ziynet eşyası çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Evden çıkarken çaldıkları ziynet eşyalarının takı kutularını bir araya toplayıp yanına su dolu sürahi bırakan şahısların binaya giriş ve çıkış anları da güvenlik kameralarına kaydedildi.