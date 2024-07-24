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Arsa kavasında akrabalar birbirine girdi, önce yumruklar sonra silahlar konuştu: 4 yaralı

Arsa kavasında akrabalar birbirine girdi, önce yumruklar sonra silahlar konuştu: 4 yaralı

İHA
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Giriş: 24.07.2024 11:57
Bursa'da arsa meselesi nedeniyle anlaşamayan iki aile karşı karşıya geldi. Evlerinin önünde kavgaya tutuşan araflar önce yumruk yumruğa birbirine girdi, sonra silahlarla çatıştı. 4 kişinin yaralandığı kavgayı polis havaya ateş açarak ayırdı.
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