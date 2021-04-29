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'Arsa Avcısı' operasyonunda yeni gelişme! "10 Adımda Nasıl Dolandırıldı?" şeklinde şema çıkarıldı

DHA
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Giriş: 29.04.2021 11:03
Güncelleme:29.04.2021 11:10
Kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle ağlarına düşürdükleri mağdurları tam 300 milyon lira dolandıran 'Arsa Avcısı' adı verilen suç örgütü hakkındaki yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına göre, aracı kişi ile tanışan mağdurun güvenini kazanan örgüt, mağduru lüks araçlarla avukatlık ofisine getiriyor. Anlaşma sağlanması ile birlikte mağdur, hazine hesabına ya da klon şirket hesabına para yatırdıktan sonra sahte Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış SMS mağdurun cep telefonuna gönderiliyor.
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