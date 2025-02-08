09 Şubat 2025, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Arnavutluk'ta muhalefet partilerinden hükümet karşıtı protesto!
Arnavutluk'ta hükümet karşıtları bir araya geldi. Başkent Tiran'da Demokrat Parti'nin (DP) de aralarında bulunduğu muhalefet partileri tarafından düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı. DP lideri Sali Berisha'nın çağrısıyla gerçekleştirilen gösteri, Ulusun Şehitleri Bulvarı'ndaki Başbakanlık Ofisi önünde toplanan protestocular, protestoların devam edeceğini ve hükümetin politikalarını eleştirmeyi sürdüreceklerini belirtti.