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Arnavutluk’ta muhalefet partilerinden hükümet karşıtı protesto!

Arnavutluk'ta muhalefet partilerinden hükümet karşıtı protesto!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.02.2025 23:29
Arnavutluk'ta hükümet karşıtları bir araya geldi. Başkent Tiran'da Demokrat Parti'nin (DP) de aralarında bulunduğu muhalefet partileri tarafından düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı. DP lideri Sali Berisha'nın çağrısıyla gerçekleştirilen gösteri, Ulusun Şehitleri Bulvarı'ndaki Başbakanlık Ofisi önünde toplanan protestocular, protestoların devam edeceğini ve hükümetin politikalarını eleştirmeyi sürdüreceklerini belirtti.
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Arnavutluk’ta muhalefet partilerinden hükümet karşıtı protesto!
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