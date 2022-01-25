25 Ocak 2022, Salı
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Arnavutköy'deki otel fırsatçılığı! Geceyi camilerde geçirdiler
Arnavutköy'de kar mağduriyetini bazı oteller fırsata çevirdi. Normalde geceliği 300 lira ile 500 lira arası olan odalara, otel sahiplerinin bin liradan başlayıp 100 euro'ya kadar çıkan fiyat verdi. Otel bulmayanlar geceyi camilerde geçirdi.