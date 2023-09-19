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Arnavutköy'de yola sarkan ağacın dallarına çarpan kamyon şoförüne böyle saldırdılar

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Giriş: 19.09.2023 16:49
Arnavutköy'de hakkında yakalama kararı bulunan S.K. (29) isimli kadın, şüphe üzerine kendisini durdurmak isteyen polisi görünce, kaçarak girdiği 2 katlı evinin balkonuna çıktı. Polisin ikna çabalarına karşılık vermeyen S.K., balkondan atlayıp, yaralandı.
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