Arnavutköy’de yol verme tartışmasında elindeki sopayla sürücünün üstüne böyle yürüdü

Arnavutköy'de iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçtan inen sürücülerden biri, eline aldığı sopayla diğer aracın üzerine yürüdü.

