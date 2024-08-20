20 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Arnavutköy’de yeni evli çiftin evine girerek 150 bin TL’lik altın çaldılar

Arnavutköy’de yeni evli çiftin evine girerek 150 bin TL’lik altın çaldılar

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.08.2024 10:40
Güncelleme:20.08.2024 10:41
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bir binaya giren 2 kişi, dairede bulunan yaklaşık 150 bin lira değerindeki altınları çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların binaya girdiği ve çıktığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Çankırı Ilgaz yangını kontrol altında
Çankırı Ilgaz yangını kontrol altında
Yeni evli çiftin evine girerek 150 bin TL’lik altın çaldılar
Yeni evli çiftin evine girerek 150 bin TL’lik altın çaldılar
GSB yurt başvuruları başladı
GSB yurt başvuruları başladı
Ecel direksiyon başında yakaladı
Ecel direksiyon başında yakaladı
Park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı
Park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı
Bina yıkımı esnasında operatörün ölümden döndüğü anlar kamerada
Bina yıkımı esnasında operatörün ölümden döndüğü anlar kamerada
Gümüşhaneli dağcılar 12. kez Türkiye’nin zirvesinde
Gümüşhaneli dağcılar 12. kez Türkiye’nin zirvesinde
Dilan Polat neden tahliye edildi? Süreç nasıl işleyecek?
Dilan Polat neden tahliye edildi? Süreç nasıl işleyecek?
Operatörün ölümden döndüğü anlar kamerada
Operatörün ölümden döndüğü anlar kamerada
Başıboş köpek saldırısında ölüm
Başıboş köpek saldırısında ölüm
Yangında şehit mezarı yanmadı
Yangında şehit mezarı yanmadı
Ölmediğine o bile şaşırdı
Ölmediğine o bile şaşırdı
Daha Fazla Video Göster