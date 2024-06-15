Arnavutköy'de tekmeli yumruklu ters yön kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı

Arnavutköy’de, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde iki sürücü ters yöne girme konusu nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmaya sürücülerin yakınlarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüşen olayda tekme ve yumruklar havada uçuştu. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.