Arnavutköy’de şiddetli rüzgarla düşen tabela kadına böyle çarptı

Arnavutköy’de lodos nedeniyle bir dükkanın tabelası düştü. Rüzgarın etkisiyle savrulan tabela kadına ve çocuğa çarptı.

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İstanbul'da şiddetli lodos hayatı olumsuz yönde etkilemeye devem ediyor. Arnavutköy'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir dükkanın tabelası düştü. Düşen tabela şiddetli rüzgarın etkisiyle savrulmaya başladı. Savrulan tabela bir kadına ve çocuğa çarptı. Yaralanan çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Tabelanın savrulma anı ve kadına çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.