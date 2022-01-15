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Arnavutköy’de otoyol bağlantısında İETT otobüsleri arızalandı...

İHA
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Giriş: 15.01.2022 14:28
Arnavutköy’de sabah saatlerinde çevre yoluna bağlantı viyadüğünde iki İETT otobüsü arızalandı. Arızalanan araçlar nedeni ile trafik durdu, araç sürücüleri otobüslerin onarılmasını bekledi. Bazı araç sürücüleri ise otobüslerin arasından zikzak çizerek geçmeye çalıştı yaşananlar drone ile havadan görüntülendi. Sabah saatlerinde Arnavutköy'den Yenibosna seferine çıkan İETT otobüsü çevreyolunun bağlantı noktasında olan viyadükte arıza yaptı. Arızalanan otobüs otoyolda ilerleyemeyince yoldaki trafik durdu araç sürücüleri saatlerce İETT otobüslerinin onarılmasını bekledi. Bazı araç sürücüleri ise trafikte beklemek istemedi. İETT otobüslerinin arasından zikzak yaparak geçmeye çalıştı yaşananlar ise drone ile havadan görüntülendi.
Uzun süre trafikte bekleyen araç sürücüsü Zafer Yakacı, "Biz yarım saattir bekliyoruz arızalanmış otobüsler iki tarafı da tıkamışlar ileri geri de alamıyorlar alsalar geçebileceğiz bayadır bekliyorum en önde benim arkadakiler daha fazladır bekliyor belki de" dedi.
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