Arnavutköy’de lunaparkta silahlı saldırı

Arnavutköy'de kız kardeşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi lunaparkta gören saldırgan onlarca çocuğun arasında silahla ateş açtı. O sırada çocuğunu oyun oynamaya getiren bir baba ellerini kaldırarak saldırganları durdurmaya çalıştı.