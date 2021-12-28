28 Aralık 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Arnavutköy’de künk fabrikasından yükselen tozlar mahalleyi beyaza bürüdü

Arnavutköy’de künk fabrikasından yükselen tozlar mahalleyi beyaza bürüdü

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.12.2021 12:25
Arnavutköy’de mahalle ortasındaki hazır beton fabrikasından gelen toz nedeniyle perişan olduklarını söyleyen mahalle sakinleri, duruma çözüm bulunmasını istiyor. Çatılar, otomobiller, pencereler toz altında kalırken, çevredeki ağaçların da tozdan zarar gördüğü iddia edildi.

Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi'nde faaliyet gösteren hazır beton fabrikasından çıkan toz yüzünden çevredeki evlerde, kapı ve pencereler açılamaz hale geldi. 18 sene önce kurulan fabrikanın tozu, sağlığı olumsuz etkilediği ifade edildi. 24 saat çalışılan fabrikadan çıkan toz nedeniyle; çatılar, otomobiller, pencereler örtü altında kaldı. Beton fabrikasının olumsuz etkileri yüzünden kimi vatandaşlar evini terk edip mahalleden ayrılırken kimisi de evini satılığa çıkardı. Bir an önce duruma çözüm bulunmasını isteyen mahalle sakinleri, Arnavutköy Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine defalarca kez şikayet ettikleri halde fabrika hakkında hiçbir işlem yapılmadığını ileri sürdü. Mahalle sakinleri, fabrikanın, yerleşim yerinden uzak bir yere taşınmasını ya da kapatılmasını istiyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fiyat İstikrarı Komitesi toplandı
Fiyat İstikrarı Komitesi toplandı
Arnavutköy’de mahallelinin toz isyanı
Arnavutköy’de mahallelinin toz isyanı
Bakın nasıl kamufle etmişler
Bakın nasıl kamufle etmişler
İETT şoförünün korkunç hatası!
İETT şoförünün korkunç hatası!
Hayvanat bahçesinde dehşet! Çocuklar...
Hayvanat bahçesinde dehşet! Çocuklar...
Polisten kaçarken iş yerine daldı
Polisten kaçarken iş yerine daldı
Bölge çöplüğe döndü
Bölge çöplüğe döndü
Yürek yakan ölüm! Aile sinir krizi geçirdi
Yürek yakan ölüm! Aile sinir krizi geçirdi
Teleferik seferlerine fırtına engeli!
Teleferik seferlerine fırtına engeli!
Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
Kaza yerinde ölen şahsa yardım eden bir kadına da başka bir araç çarptı
Kaza yerinde ölen şahsa yardım eden bir kadına da başka bir araç çarptı
Milyoner’deki Aşık Veysel sorusu gündem oldu
Milyoner'deki Aşık Veysel sorusu gündem oldu
Daha Fazla Video Göster