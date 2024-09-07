07 Eylül 2024, Cumartesi
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Arnavutköy'de iş yeri sahibinden 12 milyon lira haraç isteyen şüpheliler yakayı ele verdi
Arnavutköy'de bulunan hurda dükkanı sahibini silahla tehdit ederek 12 milyon lira isteyen ve dükkan sahibinin oğlunu kaçıran 7 kişilik örgüt düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.