Arnavutköy'de iş yeri sahibinden 12 milyon lira haraç isteyen şüpheliler yakayı ele verdi

Arnavutköy'de bulunan hurda dükkanı sahibini silahla tehdit ederek 12 milyon lira isteyen ve dükkan sahibinin oğlunu kaçıran 7 kişilik örgüt düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.