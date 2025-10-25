25 Ekim 2025, Cumartesi

Arnavutköy'de ilginç kaza kamerada: Otomobil refüje çıktı, kavşaktan dönerek yoluna devam etti
Arnavutköy’de ilginç kaza kamerada: Otomobil refüje çıktı, kavşaktan dönerek yoluna devam etti

Arnavutköy’de ilginç kaza kamerada: Otomobil refüje çıktı, kavşaktan dönerek yoluna devam etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.10.2025 14:15
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde kavşağa girerek caddeye bağlanmak isteyen bir otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından refüje çıktı. Refüjden aracın geldiği yöne inen sürücünün, tekrar kavşağı dönerek yoluna devam etmesi dikkat çekti. İlginç kaza anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
