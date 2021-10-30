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Arnavutköy'de iki kardeş arasındaki kavga çocuklarının karışmasıyla büyüdü

DHA
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Giriş: 30.10.2021 12:38
Kavgada bir kişi otomobilini kuzenin üzerine sürüp bacağının kopmasına neden oldu. Kavga sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, saat 20.00 sıralarında Nene Hatun Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı apartmanda yaşayan Nurettin G. ve kardeşi İsmail G., henüz bilinmeyen bir nedenle birbirleriyle tartıştı. Tartışmayın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle her iki kardeşin çocukları da olaya dahil oldu.

Sokak ortasında uzun süre devam eden kavgada İ.G., bindiği otomobiliyle kalabalığın arasında girdi. İ.G., otomobiliyle amcasının oğlu M.G.'ye çarptı. Otomobille park halindeki bir TIR arasına sıkışan M.G.'nin bacağı koptu. Bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, bacağı kopan M.G.'yi ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürdü. Olay sonrası kaçan İ.G. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
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