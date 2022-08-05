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Arnavutköy’de İETT otobüsü 2 araca çarptı! Hamile kadın yaralandı

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Giriş: 05.08.2022 00:06
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinden sonra İETT otobüslerinin bakımsızlığı nedeniyle onlarca trafik kazası meydana geldi ve bir o kadar da otobüs yangında küle döndü. O kazalara bir yenisi daha eklendi. Kazanın bu seferki adresi ise İstanbul Arnavutköy... Trafik ışıklarında İETT otobüsü, panelvan araç ve otomobile çarptı. Kazada otomobil içerisinde sıkışan hamile kadın yaralandı.

Korkunç kaza, saat 20.00 sıralarında Boğazköy Mahallesi'nde meydana geldi.

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 34 TP 7994 plakalı İETT otobüsü trafik ışıklarında durmayarak seyir halindeki 34 EYL 090 plakalı otomobil ve 34 EOJ 081 plakalı panelvan araca çarptı.

Kazada yolcu koltuğunda oturan hamile kadın otomobil içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerinde polis, itfaiye ve acil servis ekibi sevk edildi.

Sıkışan hamile kadın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda çıkarıldı.

Hamile kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Arnavutköy’de İETT otobüsü 2 araca çarptı! Hamile kadın yaralandı
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