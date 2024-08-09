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Arnavutköy'de hastaya giden ambulans ışıklarda bekleyen otomobilin üzerine devrildi

Arnavutköy'de hastaya giden ambulans ışıklarda bekleyen otomobilin üzerine devrildi

İHA
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Giriş: 09.08.2024 11:17
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde hastaya giden bir ambulans sürücüsü, önlerine atlayan bir otomobilden kurtulmak için manevra yaparken ışıklarda bekleyen aracın üzerine devrildi. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.
İşte kaza öncesi otobüsün görüntüleri
İşte kaza öncesi otobüsün görüntüleri
Ambulans otomobilin üzerine devrildi
Ambulans otomobilin üzerine devrildi
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