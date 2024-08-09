09 Ağustos 2024, Cuma
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Arnavutköy'de hastaya giden ambulans ışıklarda bekleyen otomobilin üzerine devrildi
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde hastaya giden bir ambulans sürücüsü, önlerine atlayan bir otomobilden kurtulmak için manevra yaparken ışıklarda bekleyen aracın üzerine devrildi. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.