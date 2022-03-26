26 Mart 2022, Cumartesi
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Arnavutköy'de göçmen operasyonu! Kovalamaca kameralara böyle yansıdı
Arnavutköy'de etrafı çit ve konteynerlerle çevrili evin önüne yanaşan TIR'a onlarca göçmen bindirildi. Polisin geldiğini gören evdeki Afgan ve Pakistan uyruklu onlarca göçmen kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca anları cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.