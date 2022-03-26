26 Mart 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Arnavutköy'de göçmen operasyonu! Kovalamaca kameralara böyle yansıdı

Arnavutköy'de göçmen operasyonu! Kovalamaca kameralara böyle yansıdı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.03.2022 10:49
Arnavutköy'de etrafı çit ve konteynerlerle çevrili evin önüne yanaşan TIR'a onlarca göçmen bindirildi. Polisin geldiğini gören evdeki Afgan ve Pakistan uyruklu onlarca göçmen kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca anları cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.
İstanbul’da 25 yunus kıyıya vurdu
İstanbul'da 25 yunus kıyıya vurdu
Marmaray’da maske kavgası!
Marmaray'da maske kavgası!
Arnavutköy’de göçmen operasyonu!
Arnavutköy'de göçmen operasyonu!
Miniğin cesedi tandır çukurunda bulunmuştu
Miniğin cesedi tandır çukurunda bulunmuştu
Ümraniye’de geceyi aydınlatan olay!
Ümraniye'de geceyi aydınlatan olay!
A Haber büyük acıyı paylaştı
A Haber büyük acıyı paylaştı
6 yıl sürdü! 4 temel husus var
6 yıl sürdü! 4 temel husus var
Mahra’dan üzen haber
Mahra'dan üzen haber
İstanbul’da sağanak bekleniyor
İstanbul'da sağanak bekleniyor
Dilencilere şok operasyon
Dilencilere şok operasyon
Sosyal medyada viral oldu!
Sosyal medyada viral oldu!
Evler kara gömüldü!
Evler kara gömüldü!
Daha Fazla Video Göster