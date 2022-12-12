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Arnavutköy'de feci kaza! Ters şeritten yola giren İETT otobüsüyle minibüs çarpıştı: 14 yaralı

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Giriş: 12.12.2022 09:21
Güncelleme:12.12.2022 09:21
Son dakika haberine göre İstanbul Arnavutköy'de iddiaya göre ters şeritten yola giren İETT otobüsüyle minibüs çarpıştı. Feci kazada 14 kişi yaralandı. Kaza sonrasında araçlar kullanılamaz hale geldi.
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