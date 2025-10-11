11 Ekim 2025, Cumartesi

Arnavutköy'de faciadan dönüldü: Freni patlayan araç çocukların arasına böyle daldı
Arnavutköy’de faciadan dönüldü: Freni patlayan araç çocukların arasına böyle daldı

Arnavutköy’de faciadan dönüldü: Freni patlayan araç çocukların arasına böyle daldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.10.2025 10:08
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde freni patlayan hafif ticari araç çayırlık alandan kayarak oyun oynayan çocukların bulunduğu alana daldı. 3 çocuk saniyelerle ölümden dönerken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
