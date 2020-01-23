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23.01.2020

Arnavutköy'de dehşet dolu anlar

Arnavutköy'de bir şahıs, elindeki pompalı tüfekle sokak ortasında rastgele ateş açtı. Bir köpeğe ve bazı iş yerlerinin camlarına ateş eden saldırganın tüfeğinden çıkan kurşunlar, şans eseri kimseye isabet etmedi. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Arnavutköy Anadolu Mahallesi Gaziemir Sokak'ta dün meydana geldi. İddiaya göre, elindeki pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açan M.İ., mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Bir sokak köpeğine de ateş açan şahıs, havaya ateş ederek yürümeye devam etti. Saldırgan, sokak üzerindeki bir iş yerinin camlarına ve duvarlarına da ateş açtı. Saldırganın tüfeğinden çıkan mermiler şans eseri kimseye isabet etmedi. Saldırgan şahıs polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Yaşanan dehşet anlarında sokak üzerindeki bir inşaatta çalışan Mehmet Şakir, "Biz çalışıyorduk birisi geldi elinde pompalıyla. Havaya, yere, arabalara sıkıyordu. Biz korkudan inşaatın içerisindeydik. Polisi aradık polis geldi. Adam silahı aldı gitti. Adamın dükkanına sıktı, evine sıktı. Adam dengesizdi havaya sıkıyordu, arabaya sıkıyordu. Hiç umurunda değildi" dedi.

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