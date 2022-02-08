08 Şubat 2022, Salı
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Arnavutköy'de can pazarı! Hasta nakil aracındaki yaralıları kurtarmak için seferber oldular
Arnavutköy'de diyaliz hastasını hastaneye götüren araç yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda tarlaya devrildi. Araç içerisinde sıkışan 2 yaralıyı kurtarmak için itfaiye ve sağlık çalışanları uzun uğraşlar verdi. Devrilen minibüsün camlarını tekme atarak kıran sağlık çalışanları, yaralıları çıkararak ambulansa götürdü.