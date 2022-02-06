Arnavutköy’de bozuk rögar kapağı kazaya yol açtı

Arnavutköy’de İSKİ ye ait rögar kapaklarının çevresindeki açıklık kazalara yol açtı. Bir minibüsün rögar kapağı kısmındaki açıklığa girerek kaza yaptığı anlar kameralara yansırken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Kaza, dün saat 14.20 sıralarında Arnavutköy İmrahor Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 TK 2077 plakalı panelvan minibüs İSKİ'ye ait rögar kapağının bulunduğu kısımdaki çukura girdi. Çukura girince savrulmaya başlayan panelvan minibüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarına park etmiş tırın dorse kısmına çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaralanan araç sürücüsüne ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis kazaya ilişkin incelme başlatırken yaralı sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti.