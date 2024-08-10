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Arnavutköy'de boya deposunda yangın! Tonlarca buğday ve mazot...
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir boya deposunda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, depoda bulunan 2 ton buğday ve 2 tona yakın mazot kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 11.30 sıralarında Arnavutköy Yeşilbayır Mahallesi'nde bulunan depoda çıktı. Bir çiftçiye ait boya deposunda içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Depo içerisinde bulunan 2 ton buğday, 2 ton mazot ve miktarı henüz tespit edilemeyen boya yanarak kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda çıkan yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin yapılacak olan inceleme sonrasında ortaya çıkacağı öğrenildi.