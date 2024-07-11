11 Temmuz 2024, Perşembe
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Arnavutköy'de biri palet çaldı diğeri ayran, "bu kadarına da pes" dedirten hırsızlıklar kamerada
İstanbul Arnavutköy'de bir iş yeri önünden palet ve başka bir iş yeri önünden ise ayran çalındı. "Bu kadarına da pes" dedirten hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.