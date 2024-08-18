Arnavutköy'de akıma kapılarak yaralanan leyleğe, elektrik teknisyeni sahip çıktı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde, her sene olduğu gibi bu sene de göç eden leyleklerden biri dinlenmek için yüksek gerilim hattında elektrik tellerine konunca akıma kapıldı. Ağır yaralanan leyleği bölgeye giden elektrik firması çalışanı fark edip bakıma aldı. Görevli, iyileşmeye başlayan leyleğe evinde bakmaya başladı.