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Arnavutköy şiddetli rüzgar nedeniyle konteynerler üst üste düştü

İHA
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Giriş: 29.11.2021 16:43
Güncelleme:29.11.2021 16:43
Meteorolojinin uyarıları sonrası lodos İstanbul’da etkili olan lodos hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Arnavutköy Hadımköy Ömerli konteyner deposunda şiddetli rüzgardan etkilenen yerden oldu. Depo da bulunan konteynerler üst üste devrildi. Yaşanan o anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, konteynerler üst üste düştüğü görülüyor.
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