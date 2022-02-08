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Arnavutköy sağanak yağışa teslim oldu! Dere taştı, yol kapandı

İHA
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Giriş: 08.02.2022 13:37
Güncelleme:08.02.2022 13:44
İstanbul Arnavutköy’de gece saatleri itibariyle etkili olan yoğun sağanak yağış sebebiyle dere taştı. Taşan dere araç muayene istasyonuna giden yolu kapattı. Sürücüler yolda mahsur kalırken ahırları da su bastı. Dükkanı su basmak üzere olan vatandaş, “İSKİ yapmış olduğu çalışmalar sonucunda giderleri tıkadı ve suyu tahliye edemiyor en ufak yağmur yağsa her tarafı su basıyor.” sözleriyle tepki gösterdi.

Gece sularında İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde etkili olan sağanak yağış Haraççı Mahallesi'ndeki derenin taşmasına yol açtı.

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Gece aniden taşan ve yolu kullanılamaz hale getiren dere araçların mahsur kalmasına neden olurken sabah saatlerinde de ahırları su bastı yollar kullanılamaz hale geldi muayene istasyonuna gitmek isteyen araçlar geri dönerek alternatif yolları kullanmaya çalıştı.

"MÜDAHALE EDİLMEZSE BİR İKİ SAATE SU BASACAK"

Bazı iş yerleri ise su baskını ile burun buruna geldi. İş yeri sahipleri "müdahale edilmezse bir iki saate su basacak" diyerek isyan etti.

SU YÜKSEKLİĞİ 3 METREYİ BULDU

Yaklaşık 3 metre yüksekliğe oluşan su çevredeki vatandaşlara da tehlike saçtı.

"İSKİ ÇALIŞMALARI GİDERLERİ TIKADI VE SUYU TAHLİYE EDEMİYOR"

Derenin yanında bulunan cadde de dükkanı bulunan ve su basmak üzere olan Mesut Tunç, "İSKİ yapmış olduğu çalışmalar sonucunda giderleri tıkadı ve suyu tahliye edemiyor en ufak yağmur yağsa her tarafı su basıyor. İçeride hayvanlarımız var iş yerimiz var. Her tarafı su basıyor. Geçen sene itfaiyenin tutmuş olduğu rapor var. Her sene aynı yani ama kimse gelip bizimle ilgilenmedi. Muayene istasyonuna gelip muayene olan araçlar geri dönene kadar perişan oluyorlar zaten. Gördüğünüz gibi burası havuza dönmüş durumda. Bir saat daha yağış devam ederse ve kimse ilgilenmezse dükkanımı tekrar su basacak hayvanlarımız ve eşyalarımız suyun altında kalacak" dedi.

Araçlar kurtarıldıktan sonra belediye tarafından çalışma başlatıldı.

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