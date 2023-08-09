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Arkeolojik kazıdan çıkarılan eserler

A Haber
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Giriş: 09.08.2023 13:18
Erzurum'da arkeolojik kazılardan çıkarılan eserler kültür ve sanat evinde sergileniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.
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Arkeolojik kazıdan çıkarılan eserler
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