29 Mayıs 2022, Pazar
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Arkeoloji kazılarında bulundu: 7 bin yıllık 3 kat daha fazla verimli buğday boy verdi! 'Buğday sorunu kalmayacak'
Kayseri Kültepe'de arkeolojik kazı çalışmalarında çıkarılan küpte bulunan 7 bin senelik Siyez buğdayı tohumunun üretimi Diyarbakır'da da başladı. Çiftçilerin oldukça fazla verim elde ettiği Siyez buğdayının, Türkiye'nin buğday problemini kapatacağını ve ihraç da edilebileceğini belirtti.