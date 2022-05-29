Arkeoloji kazılarında bulundu: 7 bin yıllık 3 kat daha fazla verimli buğday boy verdi! 'Buğday sorunu kalmayacak'

Kayseri Kültepe'de arkeolojik kazı çalışmalarında çıkarılan küpte bulunan 7 bin senelik Siyez buğdayı tohumunun üretimi Diyarbakır'da da başladı. Çiftçilerin oldukça fazla verim elde ettiği Siyez buğdayının, Türkiye'nin buğday problemini kapatacağını ve ihraç da edilebileceğini belirtti.