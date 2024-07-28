Arkadaşlarıyla sohbet ediyordu... Saniyeler sonra kabusu yaşadı

Mersin'de bir apartmanın önünde arkadaşlarıyla sohbet eden 19 yaşındaki Alparslan Öztürk'ün üzerine, 5'inci kattan halatla taşınan 500 litrelik su deposu düştü. O anlar kameraya yansırken, olayı sıyrıklarla atlatan Öztürk suç duyurusunda bulundu.

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