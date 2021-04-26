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Arkadaşının kocası genç kadına dehşeti yaşattı! KADES sayesinde kurtuldu
Son dakika haberine göre; Adana'da eşiyle kavga edip, evden ayrılan 2 çocuk annesi H.Y. arkadaşı Remziye B.'nin yanına sığındı. 3 hafta kaldığı evde Remziye B.'nin eşi Vural B. tarafından birçok kez darbedilip, odaya kilitlenip yakılmaya çalıştı. Hayatı zindana dönen kadın KADES uygulaması sayesinde kurtuldu.