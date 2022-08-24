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Arkadaşının bebeğini karnından çaldı! Her detayı kan dondurdu

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Giriş: 24.08.2022 09:35
Brezilya'nın Canelinha şehrinde kan donduran bir olay meydana geldi. İlk çocuğunu dünyaya getirmeye hazırlanan genç kadının, okul arkadaşının kendisi için düzenleyeceği kutlama için heyecan yaşarken, arkadaşının asıl amacının kutlama olmadığını anladığında her şey için çok geçti.
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