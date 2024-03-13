13 Mart 2024, Çarşamba
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Arkadaşını vuran zanlının sakince uzaklaştığı anlar kamerada
Arnavutköy’de arkadaşını börekçide vurarak öldüren şahsın olaydan sonra sakin bir şekilde kalabalıkta yürüdüğü anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Şahsın yürürken belindeki cinayet silahını düzelttiği de görüldü.