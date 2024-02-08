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Arkadaşını 'heimlich' manevrasıyla kurtardı! O anlar kamerada...

İHA
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Giriş: 08.02.2024 16:48
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde nefes borusuna yemek kaçan kişi, ambulans şoförü arkadaşının uyguladığı 'heimlich' manevrasıyla kurtarıldı.
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