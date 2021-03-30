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0){for(t=0;t
30 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Arkadaşı zorla senet imzalattı! Tüm malından oldu Giriş: 30.03.2021 12:27 Güncelleme:30.03.2021 12:33 Kendini bildi bileli çiftçi olan 52 yaşındaki Selami Aynur, bir arkadaş mağduru. Yakın arkadaşının konuşmak için çağırdığı yerde kafasına silah dayatılarak imzaladığı senetler yüzünden şu an başı dertte. Aynur'un tek istediği ise ailesinden kalan mal varlığına geri kavuşabilmek. DİĞER