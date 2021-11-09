10 Kasım 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Arka kapağı açılan kamyondan tonlarca mısır yola saçıldı

Arka kapağı açılan kamyondan tonlarca mısır yola saçıldı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.11.2021 16:56
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeki kamyonun kapağı açılınca mısırlar yola döküldü. Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi 42 Evler mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürkan Berber idaresindeki kamyonun, seyir halinde olduğu sırada kapağı açıldı. Mısırlar ise açılan kapaktan dökülerek yolu kapladı. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olası bir kazayı engellemek için kapanan yolda trafik ekipleri önlem alırken, belediye ekipleri de yola saçılan mısırları kepçe yardımıyla toplayarak kamyona yüklendi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, sürücü Gürkan Berber'e trafiği aksattığı gerekçesiyle 300 TL para cezası uyguladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | İzmir’de işçileri taşıyan iki midibüs çarpıştı: 5’i ağır 45 yaralı | Olay yerinden yeni görüntüler
SON DAKİKA | İzmir'de işçileri taşıyan iki midibüs çarpıştı: 5'i ağır 45 yaralı | Olay yerinden yeni görüntüler
Telefonda tartıştığı eski sevgilisini katletti
Telefonda tartıştığı eski sevgilisini katletti
Yol mısır tarlasına döndü
Yol mısır tarlasına döndü
CHP’li İzmir Belediyesi 1 yıldır 1 köprüyü yapamadı
CHP'li İzmir Belediyesi 1 yıldır 1 köprüyü yapamadı
Yansımasını gören keçi metro asansörünün camını kırdı
Yansımasını gören keçi metro asansörünün camını kırdı
Konya’daki deprem ne anlama geliyor?
Konya'daki deprem ne anlama geliyor?
Yalancı’nın Mehmet Emir’i Salih Bademci’nin eşi bakın kim çıktı?
Yalancı’nın Mehmet Emir’i Salih Bademci’nin eşi bakın kim çıktı?
Antalya’da liselilerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada
Antalya'da liselilerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada
Liselilerin kavgası kamerada
Liselilerin kavgası kamerada
Deliye dönen futbolcu rakibine kramponla saldırdı
Deliye dönen futbolcu rakibine kramponla saldırdı
Meral Akşener’in ’porno’ yalanı elinde patladı!
Meral Akşener'in 'porno' yalanı elinde patladı!
Maltepe’de düğün konvoyunda tehlikeli yolculuk
Maltepe’de düğün konvoyunda tehlikeli yolculuk
Daha Fazla Video Göster