Arka kapağı açılan kamyondan tonlarca mısır yola saçıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeki kamyonun kapağı açılınca mısırlar yola döküldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi 42 Evler mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürkan Berber idaresindeki kamyonun, seyir halinde olduğu sırada kapağı açıldı. Mısırlar ise açılan kapaktan dökülerek yolu kapladı. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olası bir kazayı engellemek için kapanan yolda trafik ekipleri önlem alırken, belediye ekipleri de yola saçılan mısırları kepçe yardımıyla toplayarak kamyona yüklendi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, sürücü Gürkan Berber'e trafiği aksattığı gerekçesiyle 300 TL para cezası uyguladı.