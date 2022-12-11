11 Aralık 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Arka cepte cüzdan taşıyanlara kötü haber!

Arka cepte cüzdan taşıyanlara kötü haber!

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.12.2022 17:55
Genellikle Türkiye'deki erkeklerin cüzdanlarını arka ceplerinde taşıması herkes tarafından kabul gören bir durumdur. Ancak arka cepte cüzdan taşımanın büyük bir risk taşıdığı ortaya çıktı. Kötü haberi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Arzu Dinç Yavaş duyurdu. İşte arka cepte cüzdan taşımanın erkeklerde oluşturduğu olumsuz durumlar...
Arka cepte cüzdan taşıyanlara kötü haber!
Arka cepte cüzdan taşıyanlara kötü haber!
4 PKK’lı terörist öldürüldü
4 PKK'lı terörist öldürüldü
Türkiye’nin ilk engelli beden eğitimi öğretmeni
Türkiye’nin ilk engelli beden eğitimi öğretmeni
Gram için flaş tahmin! Rakam verdi
Gram için flaş tahmin! Rakam verdi
Asansörde iğrenç taciz! Boğazına bıçak tutup...
Asansörde iğrenç taciz! Boğazına bıçak tutup...
İstanbul için tam fırtına uyarısı
İstanbul için "tam fırtına" uyarısı
Türkan Demir cinayetinde korkunç detay
Türkan Demir cinayetinde korkunç detay
Malatya’nın kadın vatmanı
Malatya’nın kadın vatmanı
Festival coşkusu! 3 ton dağıtılacak
Festival coşkusu! 3 ton dağıtılacak
EYT kapsamı için gözler Kabine’de
EYT kapsamı için gözler Kabine’de
A Haber Polonya’nın tarihi sokaklarında
A Haber Polonya’nın tarihi sokaklarında
İşte Pınar Dilşeker’in son hali...
İşte Pınar Dilşeker'in son hali...
Daha Fazla Video Göster