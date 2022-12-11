Arka cepte cüzdan taşıyanlara kötü haber!

Genellikle Türkiye'deki erkeklerin cüzdanlarını arka ceplerinde taşıması herkes tarafından kabul gören bir durumdur. Ancak arka cepte cüzdan taşımanın büyük bir risk taşıdığı ortaya çıktı. Kötü haberi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Arzu Dinç Yavaş duyurdu. İşte arka cepte cüzdan taşımanın erkeklerde oluşturduğu olumsuz durumlar...