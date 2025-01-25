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Arızalanan otomobilini iterek götürmeye çalıştı, 2 ayrı kazaya sebep oldu

Arızalanan otomobilini iterek götürmeye çalıştı, 2 ayrı kazaya sebep oldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.01.2025 16:02
Antalya’nın Manavgat ilçesinde arızalanan otomobilini hiçbir önlem almadan iterek götürmeye çalışan otomobil sürücüsü, 2 ayrı kazanın yaşanmasına neden oldu. Meydana gelen kazalarda yaralanan olmazken, aracı arızalanan sürücüye, önlem almadan karayolunda bekleme yapmaktan 993 TL para cezası uygulandı.
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Arızalanan otomobilini iterek götürmeye çalıştı, 2 ayrı kazaya sebep oldu
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