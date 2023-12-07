Arızalanan İETT otobüsü Unkapanı Köprüsü’nde trafiği felç etti

Bağcılar-Taksim arasında çalışan 89C kodlu İETT otobüsü, Unkapanı Atatürk Köprüsü’nü geçtikten hemen sonra Beyoğlu Refik Saydam Caddesi üzerinde arızalandı. Otobüsün şoförü bu şekilde yola devam edemeyeceğini söyleyince yolcular mecburen inmek zorunda kaldı. Yoğun yağışın da etkili olduğu o anlarda arızalanan otobüsten inen yolcular adeta sırılsıklam oldu. Unkapanı Köprüsü’nde trafik adeta felç oldu