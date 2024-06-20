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Arıza yapan araca kamyon çarpmıştı! Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 20.06.2024 16:22
Karabük'te bayram dönüşü arıza yapan hafif ticari araca arkadan gelen kamyonun çarpması sonucu 1'i ağır, 6 kişi yaralanmıştı. Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
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