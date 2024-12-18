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Arıcılık yapan adam dağdan düşerek hayatını kaybetti

Arıcılık yapan adam dağdan düşerek hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.12.2024 23:52
Hakkari'nin Sümbül Mahallesi Mezarlık bölgesinde arılarına bakmak üzere dağa çıkan 50 yaşındaki Hacı Piro Özek'ten 5 saat boyunca haber alınamıyordu. Ailesinin uzun süre telefonla iletişim kuramaması üzerine durumu yetkililere bildirmeleriyle arama çalışmaları başlatıldı. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, geniş çaplı bir arama başlatarak Özek'in cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemenin ardından, Özek'in dağdan düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Özek'in cesedi, ekipler tarafından uçurumdan alınarak otopsi işlemleri için hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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Arıcılık yapan adam dağdan düşerek hayatını kaybetti
Arıcılık yapan adam dağdan düşerek hayatını kaybetti
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