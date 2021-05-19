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Arıcıların kabusu! Vatandaş endişeli! Katil arı Giresun’da da görüldü

İHA
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Giriş: 19.05.2021 15:22
Güncelleme:19.05.2021 15:36
Arı yetiştiricileri arasında 'katil arı' olarak adlandırılan Türkiye´de ilk olarak Yalova ile Bursa bölgesinde ortaya çıkan gal arısı, Düzce ve Zonguldak'tan sonra Giresun’da da görülmeye başlandı. Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli, kestane ağaçlarının çiçek açmasını engelleyen ve kurumasına neden olan gal arısı nedeniyle arı yetiştiricilerinin endişeli olduğunu söyledi.
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