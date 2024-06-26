26 Haziran 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Arı soktu, bilincini kaybetti

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.06.2024 11:57
Arı, sinek ve böcek ısırmaları havaların ısınmasıyla daha çok arttı. Nelere dikkat edilmeli? Isırıldıktan sonra ne yapılmalı?
22 bin dekar alanda karpuz hasadı
22 bin dekar alanda karpuz hasadı
Arı soktu, bilincini kaybetti
Arı soktu, bilincini kaybetti
Anız yangınının itfaiye raporu
Anız yangınının itfaiye raporu
Parlak davasında Polatlar için tahliye kararı
Parlak davasında Polatlar için tahliye kararı
Sanko Sanayi Sitesi’nde yangın!
Sanko Sanayi Sitesi'nde yangın!
Gece saatlerinde feci kaza!
Gece saatlerinde feci kaza!
Ağabeyini bıçaklayıp kendisine harakiri yaptı!
Ağabeyini bıçaklayıp kendisine harakiri yaptı!
Uyuşturucu operasyonunda şifreli mesajlar!
Uyuşturucu operasyonunda şifreli mesajlar!
İspanya’da nefes kesen ARGAY operasyonu!
İspanya'da nefes kesen ARGAY operasyonu!
TEM’de zincirleme kaza! Yaralılar var
TEM'de zincirleme kaza! Yaralılar var
Bingöl’de korkutan deprem!
Bingöl'de korkutan deprem!
Banka kapısına bisiklet kilitlediler!
Banka kapısına bisiklet kilitlediler!
Daha Fazla Video Göster