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Arefe günü bayram alışverişi! İşte Diyarbakır’ın meşhur burma kadayıfı…

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.04.2024 10:47
Ramazan ayının sonu geldik, yarın bayram. Haliyle hazırlıklar başladı. Vatandaşlar arefe günü Ramazan Bayramı için alışveriş yapıyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş, Diyarbakır'dan aktardı.
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